Саакашвили подозревает, что Медведев недаром говорил о нем 39 минут

Президент Грузии Михаил СААКАШВИЛИ прокомментировал недавнее интервью Президента РФ Дмитрия МЕДВЕДЕВА, которое было посвящено Грузии, ее отношениям с Россией и августовской войне 2008 года. М.СААКАШВИЛИ, как передает "Грузия Online", заявил, что удивлен тем, что его персоне в указанном интервью было уделено большое внимание.

"Президент во сто крат большей страны, чем наша, который реально находится в тени другого человека, 39 минут в 55-минутном интервью посвятил мне", - отметил грузинский Президент. "Неужели лидеру такой большой страны больше делать нечего, чем думать столько о Президенте Грузии? Это ненормальная ситуация", - добавил он.

С комментарием Президент Грузии выступил 9 августа, находясь в военно-патриотическом лагере в Анаклиа (неподалеку от границы с Абхазией), передает Лента.ру.

Напомним, большое интервью, посвященное Грузии и российско-грузинским отношениям, Д.МЕДВЕДЕВ дал грузинскому телеканалу "ПИК", радиостанции "Эхо Москвы" и телеканалу Russia Today. Он, в частности, возложил на М.СААКАШВИЛИ ответственность за войну 2008 года, и добавил, что считает его "нерукопожатной фигурой".

Президент РФ также заявил, что во время августовских событий в его планы не входило "низвержение М.СААКАШВИЛИ силовым способом". "Он вообще должен быть признателен мне, что в какой-то момент я просто остановил войска. Если бы они вошли в Тбилиси, то, скорее всего, в настоящий момент в Грузии был бы другой Президент", - добавил в частности Д.МЕДВЕДЕВ.