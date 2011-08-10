Турция пытается остановить массовое насилие в Сирии

В Сирии правительственные войска сегодня вошли в два города – Бинниш у границы с Турцией и Дейр-аз-Зор в восточной части страны, сообщает Радио Свобода.

По сообщениям очевидцев и правозащитных групп, в ходе операций против участников антиправительственных акций за последние сутки погибли не менее 30 человек.

Армейские операции продолжаются вопреки призывам мирового сообщества к властям Сирии – прекратить насилие. Сегодня с таким призывом к сирийскому президенту Башару Асаду обратился министр иностранных дел Турции Ахмет Давутоглу, побывавший с визитом в Дамаске.

С начала массовых антиправительственных выступлений в Сирии погибли около 1700 человек. США и Евросоюз ввели санкции против режима Башара Асада.