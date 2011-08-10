Военная делегация Китая посетила штаб украинских ВМС

Начался официальный визит в Украину китайской военной делегации во главе с начальником Генерального штаба Народно-освободительной армии Китая генерал-полковником БИНДЕ Ченём.

Как сообщили УНИАН в Департаменте печати и информации Министерства обороны Украины, находясь в Севастополе, китайская военная делегация посетила штаб Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины, где встретилась с командующим украинским военным флотом адмиралом Виктором МАКСИМОВЫМ, его первым заместителем вице-адмиралом Сергеем ЕЛИСЕЕВЫМ и начальником штаба – первым заместителем командующего ВМС ВС Украины контр-адмиралом Юрием ИЛЬИНЫМ.

Во время встречи стороны обменялись мнениями по поводу углубления военного сотрудничества между флотами двух государств.

«Наше военное сотрудничество с Китайской Народной Республикой началось в 2002 году, – отметил командующий Военно-Морскими Силами Вооруженных Сил Украины адмирал В.МАКСИМОВ. – Тогда в порт Севастополь впервые зашел китайский корабль. В свое время в Академии ВМС имени П.С.Нахимова проходили учебу три китайских курсанта, а китайские моряки выходили в море на нашем десантном корабле “Донецк”.

Адмирал также напомнил, как в 2009 году он побывал в Китайской Народной Республике.

В свою очередь, начальник Генерального штаба Народно-освободительной армии Китая генерал-полковник БИНДЕ Чень отметил, что у вооруженных сил наших стран большие перспективы сотрудничества, учитывая имеющийся мощный научно-технический потенциал предприятий оборонно-промышленного комплекса нашего государства.

В рамках визита в Севастополь делегация Народно-освободительной армии Китая также побывала на борту большого десантного корабля “Костянтин Ольшанський” Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины.