Британский флаг отныне можно поднимать в любой день

Премьер-министр Великобритании Гордон Браун сегодня отменил закон, разрешавший поднимать британский флаг над государственными зданиями лишь 18 дней в году, исключительно по особо важным праздникам. Отныне флаг Великобритании можно поднимать над любым зданием государственного учреждения в любой день года, передает Associated Press.

Такое решение было принято Г.Брауном на фоне призывов к усилению битанской самоидентификации населения страны. Согласно проведенным властями исследованиям, сейчас многие граждане страны считают себя скорее англичанами, шотландцами, валлийцами и ирландцами, нежели британцами. Премьер-министр неоднократно призывал приложить усилия к сохранению национальной целостности Великобритании.