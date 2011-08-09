В Лондоне - первая жертва массовых беспорядков

Участник беспорядков в Лондоне, раненный накануне в перестрелке в районе Кройдон, скончался сегодня в больнице.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Скотланд-ярд, это первый смертельный исход за время волнений.

Раненный в автомобиле 26-летний мужчина умер от полученных ран.

Ранее представитель полиции пояснил журналистам, что полиция не была вовлечена в перестрелку. "Наши сотрудники не стреляли и не были объектом стрельбы", - заверил он.

Беспорядки в Лондоне продолжаются уже третьи сутки, минувшей ночью они перекинулись на другие города - Бирмингем, Бристоль, Ливерпуль.

Количество пострадавших в настоящее время насчитывает около 100 человек, из них 80 полицейских и 20 гражданских лиц, включая участников волнений и мирных жителей.

По последним полицейским сводкам, по подозрению в причастности к погромам в Лондоне арестованы 525 человек, в Бирмингеме - 138, аресты также произведены в Ливерпуле и Бристоле. Обвинения уже предъявлены 100 участникам волнений.

Как сообщал УНИАН, первая волна беспорядков началась в лондонском районе Тоттенхэм вечером 6 августа. Поводом для начала волнений стала гибель в перестрелке с полицейскими одного из местных жителей, произошедшая несколькими днями ранее. Митинг около полицейского участка в Тоттенхэме перерос в массовые беспорядки, погромы магазинов и мародерство.