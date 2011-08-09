У лондонской полиции закончились свободные места в камерах

В полицейских участках Лондона закончились места для задержанных, поэтому подозреваемых участников беспорядков вывозят за пределы столицы. Об этом сообщается в микроблоге Sky News, передает Лента.ру.

По последним данным, опубликованным в твиттере Лондонского полицейского управления, в ходе волнений в британской столице были арестованы 334 человека, 69 из них предъявлены обвинения, двое отделались предупреждениями.

Первая волна беспорядков началась в лондонском районе Тоттенхэм вечером 6 августа. Поводом для начала волнений стала гибель в перестрелке с полицейскими одного из местных жителей, произошедшая несколькими днями ранее. Митинг около полицейского участка в Тоттенхэме перерос в массовые беспорядки, погромы магазинов и мародерство.

Полиция оказалась не готова к столь масштабным выступлениям. 7 и 8 августа волнения перекинулись на другие районы Лондона - Хэкни, Льюисхэм, Пэкхем и Кройден, а также на второй по величине город Британии - Бирмингем.

Утром 9 августа беспорядки вспыхнули и в других британских городах: Ливерпуле, Манчестере и Бристоле. В каждом из городов число участников мародерских и хулиганских акций составило не менее 150 человек. Молодые люди переворачивали и поджигали автомобили, а также грабили и громили магазины.

Из-за создавшегося чрезвычайного положения премьер-министр Великобритании Дэвид КЭМЕРОН, а также мэр Лондона Борис ДЖОНСОН заявили о досрочном возвращении из отпусков.