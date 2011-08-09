Правительством в Таиланде будут руководить «клон» экс-премьера

Новое правительство Таиланда полностью сформировано, заявила первая в истории страны женщина-премьер-министр Йинглак ЧИНАВАТ.

Как передает РИА «Новости», об окончании формирования кабинета Й.ЧИНАВАТ заявила, отвечая на вопросы тележурналистов во время краткого выхода к прессе в таиландском Доме правительства. Брифинг демонстрировался в утренних выпусках новостей всех национальных телеканалов Таиланда.

"Список кабинета уже полностью готов. В настоящее время он находится на рассмотрении секретариата премьер-министра, и в ближайшее время будет передан на утверждение Его Величеству королю", - заявила прессе Й.ЧИНАВАТ.

В своей речи по случаю вступления в должность премьер-министр заявила, что "не собирается действовать в интересах какого-либо одного человека или одной группы"и будет по мере своих сил "работать в интересах всего тайского народа и на благо монархии". Противники Й.ЧИНАВАТ считают ее лишенной самостоятельности ставленницей старшего брата - Таксина ЧИНАВАТА, мультимиллионера и политика, дважды избиравшегося премьер-министром страны и свергнутого военным переворотом 2006 года.

Сам Т.ЧИНАВАТ называл сестру во время избирательной кампании своим "клоном", но подчеркивал, что Й.ЧИНАВАТ способна управлять страной самостоятельно, и "не хуже, чем он сам".

После военного переворота 2006 года Т.ЧИНАВАТ находится в эмиграции. В 2007 году таиландский суд приговорил политика заочно к двум годам лишения свободы за "инсайдерскую"сделку, совершенную его женой в период его премьерских полномочий. С того времени Т.ЧИНАВАТ, которому недавно исполнилось 62 года, живет в ОАЭ и Черногории, руководя своими сторонниками из-за границы.