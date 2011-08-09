Эксперты: борьба за Украину продолжается

Действия Президента и главы правительства влияют на формирование имиджа Украины в мире.

Об этом говорится в исследовании «Имидж правительства Украины на внутренней и внешней арене», которое было представлено на пресс-конференции в УНИАН директором Агентства моделирования ситуаций Виталием БАЛОЙ и заместителем директора этого Агентства Алексеем ГОЛОБУЦКИМ.

В исследовании отмечается, что на протяжении последних шести месяцев ключевыми событиями, которые влияли на формирование имиджа Украины в мире, стало возбуждение уголовных дел в отношении экс-премьера Юлии ТИМОШЕНКО и встреча премьер-министров Украины и России, на которой обсуждалась возможность присоединения Украины к Таможенному Союзу.

«Анализ материалов в СМИ свидетельствует о том, что восприятие Украины происходит через отождествление последней с личностью Президента Виктора ЯНУКОВИЧА и личностью главы правительства. Соответственно, любые их действия влияют на имидж Украины на международной арене», - говорится в исследовании.

Кроме того, авторы исследования отмечают, что вышеупомянутые события привели к существенному увеличению количества статей в западных СМИ, посвященных Украине. «Такой интерес к Украине со стороны Европы неслучаен. Украина - важный геополитический игрок, за влияние на которого идет борьба между Россией и Европейским Союзом», - говорится в исследовании.

Борьба за Украину продолжается, в первую очередь, не из-за экономических выгод, а именно по политическим соображениям. Эксперты отмечают, что Украина рассматривается ЕС как ключевая среди стран «Восточного партнерства». «Если ЕС не достигнет успехов с Киевом - это фактически будет означать провал этой инициативы, а следовательно, потерю каких-либо рычагов влияния на Киев, что крайне нежелательно для Европы», - подчеркивается в исследовании.

Эксперты отмечают, что Россия также стремится сохранить и усилить влияние на Украину. По сути, Москва преследует ту же цель, что и Брюссель - обеспечение границ с ЕС.

В исследовании также отмечается, что с момента прихода В.ЯНУКОВИЧА к власти восприятие его на международной арене претерпело определенные изменения. Большинство западных изданий отмечают дрейф В.ЯНУКОВИЧА в сторону Запада, добавляя, что нынешний Президент постепенно эволюционирует от авторитарного и пророссийского политика к евроинтегратору. Таким сигналом для Запада послужило то, что В.ЯНУКОВИЧ не признал независимость Абхазии и Южной Осетии, не присоединился к Таможенному союзу, высказался против реализации проекта «Южный поток» и отказался от объединения «Нафтогаза» и «Газпрома».