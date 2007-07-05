Ющенко: для Украины отношения с США являются стратегическими

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заверил американских конгрессменов, что для Украины отношения из США являются стратегическими и сейчас они набирают особый вес.

Как сообщили УНИАН в пресс-службы главы государства, сегодня в ходе встречи с представителями Конгресса США В.Ющенко сосредоточил внимание на дальнейшей европейской, евроатлантической интеграции Украины и решении политических проблем. Речь шла о продвижении страны в ЕС и НАТО, будущих выборах в Верховную Раду и совершенствовании политической реформы.

Глава государства подчеркнул, что присоединение Украины к евроструктурам «является ключевым национальным приоритетом». При этом он обратил внимание конгрессменов, что для Украины отношения с США являются стратегическими и сейчас они набирают особый вес. «Наша стратегическая цель – это европейская Украина, Украина, интегрированная в европейские процессы, ассоциированная в политические процессы мира», – отметил В.Ющенко. По словам Президента, эта тема не простая, впрочем, он лично и его команда делают все, «чтобы эта дорога приблизилась».

Глава государства подчекрнул важность заключения углубленного соглашения с ЕС, поскольку это «точка мобилизации, которая нам нужная, чтобы двигаться вперед». Также он отметил, что немало факторов осложняют этот путь, один из которых политический. По мнению Президента, спекуляции в политических кругах не являются противоречиями внутри нации. «У нации нет такого обостренного восприятия проблемы Восток-Запад, как она представлена на политическом уровне», – подчеркнул В.Ющенко.

Парламентский кризис в Украине, отметил В. Ющенко, возник из-за изменений в Конституции 2004 года. Президент также отметил, что настаивает на введении императивного мандата.