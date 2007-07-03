Яценюк в Косово встретился с украинскими военными и их начальником от ООН

Министр иностранных дел Украины Арсений ЯЦЕНЮК, находясь в Автономном крае Косово и Метохия, посетил военную базу „Бондстил”, где размещены украинско-польский миротворческий батальон и полицейский контингент МВД Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД Украины, во время пребывания на базе А.ЯЦЕНЮК встретился с руководством и личным составом украинского миротворческого контингента.

Также руководитель украинского внешнеполитического ведомства и командующий КФОР генерал-лейтенант Роланд КАТЕР обменялись мнениями относительно решения ситуации в Косово.

Р.КАТЕР информировал А.ЯЦЕНЮКА о деятельности полицейской миссии в Косово, обратив особое внимание на обеспечении мирного сосуществования и безопасности в регионе. Генерал-лейтенант высоко оценил уровень подготовки и подход к несению службы украинских миротворцев, которые входят в состав КФОР.