Норвежский террорист не уверен в Путине

Норвежский террорист Андерс Брейвик в своем манифесте, в котором излагал пути переустройства Норвегии, высказал ряд наблюдений относительно российского премьера Владимира Путина, передает Би-би-си.

Он называет В.Путина наравне с Папой Бенедиктом XVI человеком, с которым он хотел бы познакомиться. "Путин, похоже, справедливый и решительный лидер, который заслуживает уважения", - написал норвежец.

При этом А.Брейвик добавляет, что "в настоящий момент не уверен, является ли он (Путин) для нас потенциально лучшим другом или злейшим врагом".

"Он трудно поддается психоанализу, - приводит его слова РосБизнесКонсалтинг. – Я бы не хотел быть его врагом, это точно".