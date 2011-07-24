Убийца 85 норвежцев имел полтора часа до появления полиции

Убийца, застреливший 85 туристов на острове Утейя, как оказалось, имел в запасе полтора часа времени из-за неудовлетворительной материально-технической базы полицейского спецназа, который добирался до места инцидента на прогулочных лодках, сообщает Reuters со ссылкой на представителей полиции.

С недостатком транспортных средств также столкнулись и представители местной полиции. Несмотря на то, что сообщение о стрельбе в лагере было зафиксировано ими в 17:27 по местному времени, полицейские прибыли к месту трагедии лишь полтора часа спустя. Чтобы добраться до Утёйи, им были нужны лодки, которых, к несчастью, не оказалось.

"Когда люди и снаряжение оказались в лодке, она начала наполняться водой, поэтому и заглох мотор. Лодка была очень маленькой и утлой", - сказал представитель местной полиции.

Руководитель полиции Осло Свейнунг Спонхайм (Sveinung Sponheim) сообщил, что он настоял на том, чтобы антитеррористический отряд "Дельта" добирался до места происшествия на автомобиле, а не на вертолете, поскольку единственный доступный на тот момент вертолет находился в 50 или 60 километрах к югу от норвежской столицы.

Полицейским, прибывшим из Осло, потребовалось 16 минут, чтобы преодолеть расстояние от причала до Утёйи. Через две минуты после их прибытия, вооруженный мужчина сдался, не оказывая сопротивления.

Двойной теракт, напоминает РИА "Новости", произошел в Норвегии в пятницу, его жертвами стали 93 человека, около 100 ранены. Сначала прогремел взрыв у комплекса правительственных зданий в центре Осло, где находится канцелярия премьер-министра, а через несколько часов мужчина в полицейской форме открыл стрельбу в молодежном лагере правящей Трудовой партии на острове Утёйя недалеко от норвежской столицы.

Утёйя - остров на озере Тюрифьорд , расположенный в 35 км к северо-западу от Осло.

Норвежская Рабочая молодёжная лига (РМЛ), которой принадлежит остров, устраивает на нем летний лагерь. В 1950 году остров был передан во владение РМЛ Конфедерацией профсоюзов Осло.