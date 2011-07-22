Очевидец рассказал о 20 убитых в молодежном лагере близ Осло
22:37, 22 июля 2011Мир
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Срочно собирается правительство
Один из очевидцев рассказал норвежской телекомпании NRK, что видел более 20 тел погибших в молодежном лагере, где в пятницу неизвестный в полицейской форме открыл стрельбу, передает Reuters.
Ранее агентство Франс Пресс сообщило о четырех убитых в лагере, однако полиция Норвегии эту информацию не подтвердила.
Инцидент произошел на базе молодежного крыла Трудовой партии Норвегии спустя несколько часов после взрыва возле комплекса правительственных зданий в центре Осло, уточняет РИА "Новости".
В связи со случившимся правительство Норвегии соберется в ближайшие часы на экстренное заседание.
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