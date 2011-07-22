В Грузии арестованным фотографам дали срок и выпустили

Обвиненных в Грузии в шпионаже в пользу России фоторепортеров признали виновными, но они получили условные сроки.

Фотокорреспондента агентства ЕПА Зураба Курцикидзе суд приговорил к трем годам условно, фоторепортеров Гиоргия Абдаладзе и Ираклия Геденидзе – к четырем годам условно, а супругу Ираклия Геденидзе Натию - к полутора годам лишения свободы условно.

По информации агентства Франс пресс, они были освобождены из-под стражи в зале суда.

Ранее грузинская прокуратура обратилась в суд с ходатайством о назначении фоторепортерам условного наказания без рассмотрения дела по существу.

Прокуратура сообщила о том, что с обвиняемыми было заключено процессуальное соглашение. Согласно заявлению прокуратуры, обвиняемые предоставили особенно важную информацию для государственной безопасности, в частности о том, кто является тайным сотрудником российских спецслужб в Грузии.