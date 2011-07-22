Страны еврозоны предоставят Греции еще ?159 миллиардов помощи

Лидеры стран-членов зоны евро решили предоставить Греции дополнительно 159 млрд. евро помощи.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, соответствующее решение было принято на саммите глав государств-членов зоны евро вечером 21 июля.

«Мы достигли соглашения по новой программе помощи для того, чтобы полностью закрыть финансовые разрывы, которая будет финансироваться одновременно ЕС и Международным валютным фондом», - заявил на пресс-конференции по окончании саммита Президент Европейского Совета Герман Ван РОМПОЙ.

Согласно финальному заявлению саммита, 50 млрд. евро помощи предоставят частные инвесторы, 109 млрд. евро – страны-члены Европейского Союза и МВФ.

«Финансовый сектор обозначил свое желание поддержать Грецию на добровольной основе», - отмечается в заявлении.

При этом, часть кредитов будет выдана Греции не на обычные 7,5 лет, а на 30 лет под 3,5% годовых.