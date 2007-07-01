Министр обороны Японии извинился за то, что оправдал применение атомной бомбы

Министр обороны Японии Фумио Кюма принес извинения своему народу за слова о том, что атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки в 1945 г. Соединенными Штатами была "неизбежным окончанием Второй мировой войны". По его словам, это высказывание было ошибочным, поскольку из-за бомбардировки пострадали около 250 тыс. мирных жителей, передает Associated Press со ссылкой на японские СМИ.

Накануне Ф.Кюма, сам уроженец Нагасаки, назвал бомбардировку "неизбежным окончанием Второй мировой войны", поскольку она положила конец военным действиям и предотвратила вторжение Советской Армии на территорию Японии.

США 6 августа 1945 г. сбросили на японский г.Хиросима атомную бомбу "Малыш". Спустя три дня на Нагасаки была сброшена бомба "Толстяк". В общей сложности в результате этих двух бомбардировок пострадали более 250 тыс. мирных жителей. Япония капитулировала через шесть дней после второй бомбардировки. Взрывы в Хиросиме и Нагасаки стали первым и единственным случаем боевого применения ядерного оружия.