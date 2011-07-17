Из военного поезда украли 60 боеголовок

Румынские военные прокуроры расследуют пропажу более 60 ракетных боеголовок, украденных из военного поезда, который перевозил боеприпасы, сообщает Би-би-си.

Военный эшелон перевозил боеприпасы из Румынии в Болгарию. Состав охраняло подразделение из десяти жандармов.

Пропажу обнаружили, когда поезд остановился на станции Станешть в румынском уезде Джурджу. Быстро выяснили, что злоумышленники украли четыре ящика, в котором было более 60 ракетных боеголовок.

Представитель румынской полиции специального назначения сказал, что в разобранном виде боеголовки не представляют опасности, но если их собрать, то они станут опасным оружием.