Адвокат: экс-президент Египта в коме
20:29, 17 июля 2011Мир
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Но медики отрицают
Бывший президент Египта 83-летний Хосни Мубарак впал в кому, сообщает Reuters со ссылкой на его адвоката.
"Я был проинформирован о неожиданном резком ухудшении состояния здоровья Хосни Мубарака. Я в пути в Шарм-эш-Шейх. Все, что мне известно, что президент находится в состоянии полной комы", - приводит слова адвоката Фреда ад-Диба РИА "Новости".
Со своей стороны медики отрицают, что 83-летний экс-президент впал в кому, сообщает AFP со ссылкой на государственное телевидение. C опровержением слов адвоката выступил главврач больницы, где находится Хосни Мубарак.
Другие подробности не сообщаются.
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