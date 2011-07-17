Адвокат: экс-президент Египта в коме

Бывший президент Египта 83-летний Хосни Мубарак впал в кому, сообщает Reuters со ссылкой на его адвоката.

"Я был проинформирован о неожиданном резком ухудшении состояния здоровья Хосни Мубарака. Я в пути в Шарм-эш-Шейх. Все, что мне известно, что президент находится в состоянии полной комы", - приводит слова адвоката Фреда ад-Диба РИА "Новости".

Со своей стороны медики отрицают, что 83-летний экс-президент впал в кому, сообщает AFP со ссылкой на государственное телевидение. C опровержением слов адвоката выступил главврач больницы, где находится Хосни Мубарак.

Другие подробности не сообщаются.