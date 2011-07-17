Янукович поздравил Меркель

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поздравил федерального канцлера Федеративной Республики Германия Ангелу МЕРКЕЛЬ с днем рождения.

«В Украине высоко ценят Ваш вклад в развитие украинско-немецких отношений, действенную поддержку евроинтеграционных стремлений Украины и дружескую помощь на пути реализации масштабных реформ», - отметил В.ЯНУКОВИЧ, обращаясь к А.МЕРКЕЛЬ.

Глава государства заверил, что Украина и в дальнейшем будет оставаться надежным и ответственным партнером Германии в деле построения общего пространства демократии и благосостояния в Европе.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, он будет рад и в будущем сотрудничать с А.МЕРКЕЛЬ для углубления двусторонних отношений между Украиной и Германией. «С удовольствием вспоминая наши предыдущие встречи, надеюсь на продолжение плодотворного диалога уже вскоре», - добавил Президент Украины.

Он пожелал канцлеру ФРГ крепкого здоровья, семейного благополучия и успехов во всех делах.

Справка УНИАН. Федеральный канцлер ФРГ А.МЕРКЕЛЬ родилась 17 июля 1954 года в Гамбурге.