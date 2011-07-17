В России отмечают годовщину расстрела царской семьи

Задача современного общества - не допустить повторения ситуации, в которой стало возможным такое преступление, как расстрел царской семьи в 1918 году, заявил спикер Госдумы Борис Грызлов журналистам в воскресенье.

Последний российский император Николай II, его семья и несколько слуг были расстреляны в Екатеринбурге в ночь на 17 июля 1918 года.

"Убийство человека, а тем более детей, не может быть оправдано ничем. Большевики убивали последнего российского императора и членов его семьи как символ великой державы. Злодеяние, совершенное большевистским режимом, - это пример попытки уничтожить прошлое и похоронить историю своей страны", - цитирует РИА Новости.

"Наша задача - сделать так, чтобы это никогда не повторилось в будущем. Потому что общество, у которого нет исторической памяти, обречено на деградацию", - отметил он.

Останки Романовых были обнаружены в июле 1991 года, а захоронены летом 1998 года в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга. В 2000 году Русская православная церковь причислила Николая II и членов его семьи к лику святых.