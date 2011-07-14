Эксперт: российский рынок важен только для производителей сыра

Запрет на ввоз животноводческой продукции в РФ более негативно повлияет на производителей молочной продукции.

Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом УНИАН руководитель группы экспертов ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» (УКАБ) Владимир ЛАПА.

По его словам, российский рынок важен в первую очередь для украинских производителей сыров, «а по другим видам продукции это не настолько критично». «Если говорить о мясе птицы, то толком и не успели развить поставки. Поэтому там будет ограниченное влияние, а в молочной промышленности сложнее», - считает В.ЛАПА.

Что касается обоснованности введенного запрета, по его словам, в список предприятий, которым запрещен экспорт, попали и те предприятия, которые являются наиболее современными в Украине и используют современные технологии, применяемые и в Европе. Но эксперт не исключает, что на отдельных предприятиях могло быть найдено что-то, что не отвечает требованиям Таможенного союза. «Говорить о том, что там полностью обоснованно или не обоснованно я бы не взялся. Очевидно, на ряде предприятий могли быть выявлены недостатки, другие предприятия – возможно там несущественные технические детали, которые можно подправить и инициировать дополнительные проверки, чтобы возобновить поставки», - пояснил В.ЛАПА.

При этом он отметил, что полностью исключать влияние других факторов, которые привели к введению запрета, нельзя.

Как сообщал УНИАН, государства – члены Таможенного союза временно запретили ввоз продуктов животного происхождения с ряда украинских сельхозпредприятий.