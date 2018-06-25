Россия атаковала Украину с целью принуждения к Таможенному союзу

Накануне встречи президентов Москва развязала войну… Сколько РФ не дай, а все мало… Янукович не устраивает Россию, так же как не устраивал Ющенко?.. Сдаст ли Янукович Украину?..

Не вызывает никаких сомнений, что, несмотря на наступивший сезон отпусков, президент Янукович и эксперты его администрации, а также правительство напряженно обдумывают аргументацию украинской стороны на предстоящей в конце июля встрече президентов России и Украины. Об этом на недавней итоговой пресс-конференции сообщил и сам Виктор Федорович.

Как рассказал 8 июля отечественным и зарубежным журналистам Янукович, самым больным в отношениях России и Украины является газовый вопрос. Но это не мешает ему рассчитывать, что до конца месяца страны найдут приемлемое решение и действующий контракт между Газпромом и Нафтогазом будет пересмотрен. Естественно, в сторону снижения цены на российский газ. «Трудно сказать, когда будет получен ответ, но мы с президентом РФ Дмитрием Медведевым планируем встретиться в этом месяце, и, если Бог даст, мы решим этот вопрос», - заявил президент.

Кроме того, Янукович не исключил, что его встрече с российским коллегой будут предшествовать переговоры премьеров Азарова и Путина. Глава украинского правительства, по словам президента, находится в отпуске на лечении. Но если Азаров «не успеет пройти все процедуры», то Янукович готов его «подменить» и лично встретиться с Путиным.

Российское руководство, безусловно, также готовится к предстоящей встрече лидеров двух государств. Однако если из Киева пока звучат только слова, то Москва уже демонстрирует и конкретные действия. Причем такие, что очень неприятны для украинской экономики и которые сложно назвать иначе как торговой войной между Украиной и Россией.

Ранее Таможенный союз (ТС), главным членом которого является Россия, уже повысил пошлины на украинский сахар, гречневую крупу, картофель, капусту и семенной картофель. А в июне и начале июля – то есть, поближе к встрече Медведева и Януковича – торговая война со стороны России и ТС против Украины обострилась еще больше.

В частности, в начале прошлого месяца в Москве было принято решение о значительном увеличении с 8 июля 2011 года пошлины на импорт украинской карамельной продукции. Правительство России решило взимать с импортной карамели пошлину в размере почти 300 долл. за тонну. Участники рынка при этом констатировали, что новая пошлина в размере 25% от стоимости товара практически закроет российский рынок для украинской карамели.

По словам министра аграрной политики и продовольствия Присяжнюка, Украина ежегодно ввозит в Россию 16 тыс. тонн карамели, тогда как еще в 2004 году объем поставок составлял 60 тыс. т. После введения пошлины ожидается дальнейшее сокращение экспорта, подчеркнул он.

В конце минувшего месяца Москва приготовила Киеву еще один «сюрприз». 28 июня вступило в силу постановление правительства, подписанное российским премьером Путиным, о введении сроком на три года 26-процентной антидемпинговой пошлины на украинские стальные кованые валки для прокатных станов. Российская сторона объяснила данный шаг тем, что это происходит в соответствии с законодательством государств-членов Таможенного союза. А ответственный секретарь комиссии ТС Глазьев еще в начале июня назвал ограничения украинского импорта «унификацией защитных мероприятий в связи с завершением единой таможенной территории между Россией, Беларусью и Казахстаном ».

Наконец, на днях представители национальных ветеринарных органов государств-членов ТС приняли решение запретить ввоз продуктов животного происхождения большинству украинских сельхозпредприятий. Согласно сообщению, размещенному на сайте Россельхознадзора, в результате переговоров, в которых приняли участие представители Россельхознадзора, Минсельхозпрода Беларуси и Минсельхоза Казахстана, было принято решение сохранить право поставок продукции животного происхождения в Российскую Федерацию всего с трех украинских предприятий: ООО «Техмолпром» (производство молочной продукции), ЗАО «Хмельницкая маслосырбаза» (производство молочной продукции) и ТОВ «Птицефабрика Снятинская Нова» (выращивание гусей, убой птицы, производство готовой продукции). А вот ограничения «в связи с не подтверждением выполнения ветеринарно-санитарных требований и норм Таможенного союза и России» введены для 28 украинских предприятий, производящих мясомолочную продукцию.

Данная ситуация очень схожа с событиями 2006 года, когда Россия впервые применила санкции к украинским производителям, тотально запретив им поставки мяса и молочной продукции.

Таким образом, Россия и ТС приняли в последнее время меры, существенно сокращающие украинский экспорт по многим направлениям. Впрочем, в первую очередь украинскую экономику задевает уменьшение экспортных поставок именно на российский рынок.

Что интересно, президент и премьер-министр Украины пока «не замечают» начатых российским руководством «боевых действий» против своей страны. На вышеупомянутой пресс-конференции Янукович говорил об отношениях с Россией исключительно в благостных тонах. «Мы идем по пути восстановления отношений с Россией, потому что мы обречены быть партнерами», - докладывал, в частности он тогда. И похвастался ростом товарооборота между двумя государствами: в прошлом году было почти 42 млрд. долл., а в этом году ожидается около 50 млрд. долл.

Однако если детально всмотреться в составляющие этого товарооборота, то станет ясно, что если кому из двух стран и следует принимать меры по ограничению импорта партнера, то делать это нужно не России, а именно Украине. Поскольку, например, за январь – май 2011 года отрицательное сальдо для Украины в торговле товарами двух государств составило 5,3 млрд. долл. Причем если экспорт товаров из Украины в Россию вырос к соответствующему периоду прошлого года на 56,6%, то импорт из России в Украину увеличился на 63,0%. Теперь, после введения вышеупомянутых пошлин на многие украинские товары, торговый баланс для Москвы улучшится, а для Киева ухудшится еще существеннее.

Конечно же, все вышеописанное – это война! Торговая война, с политическим подтекстом. Между Россией и Украиной. Точнее, атакует сейчас пока только Россия. Предельно ясны и цели Москвы – добиться вступления Украины в Таможенный союз. Причем данные цели ни для кого не секрет, поскольку не так давно открыто об этом заявлял украинскому руководству российский премьер-министр Путин, который в 2012 году, скорее всего, станет президентом РФ. В случае же вступления Украины в ТС ей обещаны золотые горы: устранение всех ограничений на поставки товаров в Россию, Беларусь и Казахстан, а также цену на газ, близкую к внутрироссийской.

Очевидна и причина, по которой украинское руководство – в частности, Янукович – не спешит сегодня назвать то, что происходит, настоящим именем. Дело в том, что, будучи еще кандидатом в президенты, он яростно критиковал прежнюю власть за ухудшение отношений с Россией. И обещал, что в случае избрания его президентом ситуация в данном аспекте кардинально изменится: Украина получит от России дешевый газ, а отношения между двумя странами станут образцом взаимопонимания.

Однако разве же можно считать вышеописанные действия Москвы дружескими шагами по отношению к Киеву? Этот вопрос, конечно, риторический.

Теперь остается лишь ожидать результатов предстоящей встречи двух президентов. И гадать, найдется ли у украинской стороны какая-то козырная карта, которая позволит вдохновить Кремль на прекращение торговой войны и удешевление газа. Или Янукович после встречи со своим российским коллегой таки признает, что 3 + 1 = 4?

И тогда прощай, Европа?..

Александр Бескоровайный