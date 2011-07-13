В Румынии будут штрафовать за отказ участвовать в переписи

В Румынии за отказ от участия в запланированной на октябрь всеобщей переписи населения будут штрафовать.

Как передает Газета.ру, об этом заявил председатель румынского института статистики Вирджил ВОЙНЯГУ.

«Штраф за отказ от участия в этом важнейшем государственном мероприятии может достичь 250 евро», – предупредил В.ВОЙНЯГУ. Он напомнил, что от участия в прошлой переписи 2002 года чаще всего отказывались представители цыганского населения.

Сбор информации национальной переписи о численности населения и домашнего хозяйства будет проходить в Румынии с 22 по 31 октября.

Предыдущая перепись 2002 года выявила, что за десять лет после падения режима Чаушеску и проведения реформ население страны уменьшилось более чем на 1 млн человек, то есть примерно на 5%.