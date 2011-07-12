Путин заложит камень в основание памятника Столыпину

Премьер-министр России Владимир Путин в среду откроет закладной камень на месте будущего памятника председателю Совета министров Российской империи (1906-1911) Петру Аркадьевичу Столыпину у Дома правительства РФ, сообщили в пресс-службе кабинета министров.

Закладка камня состоится в рамках заседания оргкомитета по подготовке к празднованию 150-летия со дня рождения Столыпина, которое будет отмечаться в 2012 году.

Действующий глава правительства РФ в ходе публичных выступлений часто обращается к фигуре своего знаменитого предшественника, замечает РИА "Новости". Путин не раз цитировал Столыпина, в частности, его крылатую фразу: "Им нужны великие потрясения, нам нужна Великая Россия".

Столыпин вошел в историю как реформатор, сделавший попытку системной модернизации России.

"Фактически российскому обществу была предложена национальная идеология, базовыми компонентами которой являлись законность и правовой порядок, раскрепощение личности, единое и неделимое государство, сильная и исполнительная власть, частная собственность и свободный труд, патриотизм и внешнеполитический авторитет великой державы", - отмечают в пресс-службе российского правительства.

1 сентября 1911 г. в Киевском оперном театре, в присутствии царя Николая II, на Столыпина было совершено очередное покушение. Через четыре дня он скончался. Похоронен на территории Киево-Печерской лавры.