На капитанов, которые оставили в воде людей с «Булгарии», завели дела

В России возбудили уголовные дела против капитанов двух судов, которые прошли мимо места катастрофы и не оказали помощь пассажирам теплохода «Булгария».

Об этом УНИАН сообщили в Следственном комитете России.

«Возбуждены уголовные дела по фактам неоказания помощи капитанами судов «Арбат» и «Дунайский 66», которые прошли мимо места катастрофы и не оказали помощь пассажирам теплохода «Булгария», по ст. 270 Уголовного кодекса Российской Федерации», - говорится в сообщении.

Кроме того, в связи с кораблекрушением теплохода «Булгария» задержаны гендиректор компании – арендатора судна и сотрудник Российского речного регистра. Против этих лиц возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 Уголовного кодекса Российской Федерации, – оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц. Санкция данной статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы

В частности, установлено, что ООО «АргоРечТур» не имело заключенных договоров с экипажем судна, в том числе договоров страхования. Компанией оказывались услуги, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровью людей, что повлекло за собой гибель не менее 116 лиц.

Как сообщили УНИАН в управлении информации МЧС России, в настоящее время обнаружены тела 88 погибших. Из них 19 детей, 52 женщины, 17 мужчин.

В бюро судебно-медицинской экспертизы Республики Татарстан доставлены тела 65 погибших (11 мужчин, 45 женщин, 9 детей), из них опознано 53 взрослых и пятеро детей.

Как сообщал УНИАН, «Булгария» затонула 10 июля на Куйбышевском водохранилище на территории Татарстана в трёх километрах от берега. Судно, которое выполняло круиз, вышло из города Болгар в направлении Казани.

Поисково-спасательные работы продолжаются. В них задействованы 730 человек, в числе которых 176 водолазов.

Сегодня в России объявлен день траура по погибшим во время корабельной аварии теплохода «Булгария».