В Германии - скандал из-за премии, присужденной Путину

Среди политиков ФРГ растет число критиков присуждения российскому премьеру Владимиру Путину немецкой премии "Квадрига". В связи с этим попечительский совет премии собирается на экстренное заседание. Об этом сообщает Немецкая волна.

В политических кругах Германии растет недовольство решением попечительского совета премии "Квадрига" присудить ее премьер-министру России Владимиру Путину. Так, депутат Европарламента от немецкой партии "зеленых" Вернер Шульц (Werner Schulz), один из инициаторов создания Гражданского форума ЕС - Россия, в своем заявлении призвал правительство Германии дистанцироваться от награждения Владимира Путина, а учредителей премии отменить это решение. Инициативу присудить "Квадригу" Путину Шульц назвал "издевательством", "политическим промахом" и "плевком в лицо лауреатам прошлых лет", а лидер партии "зеленых" Клаудиа Рот (Claudia Roth) - пощечиной правозащитникам.

Бывший член попечительского совета премии, берлинский политик Андре Шмитц (André Schmitz), дистанцировался от решения своих бывших коллег. По его словам, премия "Квадрига" является "символом свободы и стремления к демократии", биография же Путина "не соотносится" с этими ценностями, считает политик.

Попечительский совет немецкой премии "Квадрига" провел внеочередное заседание в связи со шквалом критики. Агентство dpa сообщает, что во вторник совет опубликует соответствующее заявление. В то же время представитель организации "Мастерская Германии", присуждающей премию, заявил, что попечители не намерены отказываться от своего решения.

По словам представителей "Мастерской Германии", Путин будет награжден за налаживание партнерства с Германией. "Усиление политических и экономических связей с Германии" было для Путина приоритетной задачей "с самого начала его политической карьеры", говорится в объяснении учредителей.