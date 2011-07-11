В этом году население Земли превысит 7 миллиардов

В этом году население Земли превысит 7 млрд. человек, а к 2023 году может составить 8 млрд.

Этот прогноз эксперты ООН опубликовали к отмечаемому сегодня Всемирному дню народонаселения, сообщает NEWSru.

История даты связана с днем, когда население Земли достигло 5 млрд. - 11 июля 1987 года. Ровно через два года по инициативе Программы развития ООН этот день был объявлен международным, передает ИТАР-ТАСС.

Главная цель Всемирного дня - привлечь внимание к вопросам народонаселения, программам развития, поиску решения общих для человечества проблем.

Быстрый рост населения мира уже в 60-е годы стал предметом серьезного беспокойства ООН. С 1960 по 1999 годы численность живущих на планете людей увеличилась более чем вдвое, преодолев в октябре 1999 года отметку в 6 млрд.

И хотя темпы роста показателей в тот же период пошли на убыль, сократившись с 2% до 1,3%, абсолютный прирост в настоящее время составляет почти 77 млн. человек в год. Причем 95% из них приходится на долю развивающихся, то есть беднейших, стран.

На практике это означает, что уже сегодня 67 млн. детей в мире не имеют возможности получить образование, а около 925 млн. жителей планеты испытывают хронический голод.

Согласно долгосрочным прогнозам ООН, к 2050 году население Земли достигнет 9 млрд., а к концу столетия составит 10,1 млрд.

При этом сохранится тенденция прироста численности людей в основном за счет самых бедных стран, что только усугубит проблему бедности в масштабах всей планеты.

Эксперты утверждают, что самым "многонаселенным" государством станет Индия, которая обгонит лидирующий в настоящее время Китай.