Грузинский суд для начала дал «фотографам-шпионам» по 2 месяца

В Грузии суд приговорил трех подозреваемых в шпионаже фоторепортеров к предварительному двухмесячному заключению.

Как сообщает Би-Би-Си, защита требовала отпустить фоторепортеров под залог.

Как сообщал УНИАН, 7 июля четверо фотографов были задержаны в Грузии по подозрению в передаче секретной информации иностранным организациям.

Среди задержанных - представитель Европейского фотоагентства в Грузии Зураб КУРЦИКИДЗЕ, фотограф Президента Ираклий ГЕДЕНИДЗЕ, его супруга Натия ГЕДЕНИДЗЕ и фотограф МИД Георгий АБДАЛАДЗЕ. В заявлении МВД Грузии говорится, что их подозревают в передаче иностранным спецслужбам различной информации в ущерб интересам Тбилиси.

Задержанный вместе с коллегами фотограф Associated Press Шах АЙВАЗОВ был выпущен на свободу днем в четверг. Он рассказал журналистам, что его допрашивали в качестве свидетеля.

Позже была освобождена Н.ГЕДЕНИДЗЕ.

По словам адвокатов, фоторепортеры отрицают все обвинения.