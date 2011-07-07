Севастополь посетил командующий ВМС Турции

В Севастополе сегодня состоялась встреча командующего Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины адмирала Виктора МАКСИМОВА с турецкой военной делегацией во главе с командующим ВМС Турции адмиралом Угуром ЙИГИТОМ.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре командования украинских ВМС, во время встречи обсуждались вопросы, связанные с совместным участием в международных учениях и военно-техническим сотрудничеством.

«Мы близкие соседи, которых разделяет лишь небольшая часть Черного моря. Сотрудничество между нашими флотами началось в 1994 году, и за этот период, в частности, в порты Украины состоялись более визитов 30 кораблей ВМС Турции», - сказал командующий украинским флотом и поблагодарил своего коллегу за постоянное взаимодействие флотов не только во время активации оперативного соединения Черноморской группы военно-морского сотрудничества BLACKSEAFOR, но и также во время проведения украинско-американских учений “Си Бриз”.

Как отметил В.МАКСИМОВ, с турецкой стороны в этих учениях традиционно принимает участие большее количество кораблей, чем от других стран, чьи флоты также вовлекаются в эти маневры.

Он выразил убеждение в том, что такое сотрудничество должно продолжаться и совершенствоваться.

Командующий ВМС Турции, в свою очередь, также отметил активное сотрудничество флотов в рамках соглашения по BLACKSEAFOR. Кроме того, он предложил в перспективе рассмотреть вопрос по осуществлению обмена военно-технической информацией.

Турецкие военнослужащие в рамках визита возложат венки и цветы к турецкому мемориалу, посетят исторические места города.

Иностранных гостей сопровождает военный атташе Республики Турция в Украине капитан 1-го ранга Аргун ГЮНГЁРЕ.

Официальный визит делегации ВМС Турции в Украину, который происходит в соответствии с Перечнем мероприятий военного сотрудничества Вооруженных сил Украины на июнь-июль 2011 года, продлится до 8 июля.