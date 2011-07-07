В Грузии по подозрению в шпионаже задержан личный фотограф Саакашвили

В Грузии по подозрению в шпионаже задержаны несколько фотокореспондентов, в том числе сотрудники мировых агентств и личный фотограф президента Саакашвили.

МВД Грузии пока не комментирует информацию о задержании, сообщает Радио Свобода.

Согласно неофициальным данным, по подозрению в шпионаже задержаны личный фотограф главы государства Ираклий Геденидзе, его супруга Натия Геденидзе, фотограф министерства иностранных дел Георгий Абдаладзе, фоторепортёр Европейского фотоагентства Зураб Курцикидзе и фотокорреспондент Associated Press Шах Айвазов. Многие из них хорошо известны в журналистских кругах Грузии, поскольку работают по 10, а некоторые и по 20 лет.

Министерство внутренних дел обещает, что обнародует более конкретную информацию и объяснит причины задержания чуть позже на специальном брифинге.

Масштабная операция явно готовилась заранее. Близкие задержанных рассказали, что сотрудники департамента контрразведки вошли к ним в квартиры поздно ночью, отняли мобильные телефоны и изъяли все электронные устройства, в том числе - компьютеры. Если информация о подозрениях в шпионаже подтвердится, это будет первым случаем ареста грузинских журналистов по такому обвинению за всю историю независимости страны