Веллер о СМИ: постсоветские зашибают деньги, в западных - одни идиоты

«Интересы владельцев масс-медиа на постсоветском пространстве сводятся к двум вещам, сращенным воедино. Первое – это зарабатывать много денег любыми ненаказуемыми способами, и второе – это дружить с властями, что является необходимым условием первого».

Такое мнение в интервью Институту Горшенина высказал Михаил ВЕЛЛЕР – известный российский писатель, литературовед и публицист, который родом из Каменец-Подольского Хмельницкой области. Интервью публикует LB.ua.

Говоря о современной журналистике, М.ВЕЛЛЕР отметил: «Сегодня считается, что функция журналиста – это подгонять читателю, слушателю, зрителю информацию, не анализируя ее самостоятельно и не навязывая аудитории свои оценки. В результате, сначала воспитали идиотов – воспринимателей информации, а вслед за ними – идиотов журналистов, которые не способны ни к какому аналитическому мышлению и ни к какому пониманию. То есть, журналистика превратилась в подачу форм событий. Без вникания в содержание и в смысл этих событий. Такова, увы, сегодня современная западная журналистика».

«По моему же мнению, - говорит самый издаваемый из русских «некоммерческих» писателей, - журналист – это тот, кто рассказывает людям, что происходит, но при этом он должен быть достаточно умен, чтобы давать объективную картину и чтобы объяснять, в чем там дело».

По убеждению М.ВЕЛЛЕРА, «журналист должен делать человека сведущим и умным. А в основном он его умным не делает никогда, а сведущим – очень избирательно. Хороший журналист – это мегазвезда. Это человек, который знает, понимает и не равнодушен. И готов рисковать».

В ответ на вопрос «Есть ли запрос на такую журналистику?», М.ВЕЛЛЕР сказал: «Запрос есть – и огромный. У аудитории. Запроса нет у владельцев масс-медиа. Потому что их интересы на постсоветском пространстве сводятся к двум вещам, сращенным воедино. Первое – это зарабатывать много денег любыми ненаказуемыми способами, и второе – это дружить с властями, что является необходимым условием первого. Все. Поэтому, если он стоит перед выбором, опубликовать блестящий материал и отгрести по затылку от министра так, что долго будет откашливаться, или плюнуть на этот материал и опубликовать материал очень плохой – джинсу проплаченную, заказную, которая будет ему полезна в его бизнесе и устройстве личных дел, - он автоматически предпочитает второе. То есть: общество потребления. Все на продажу. Никто не хочет с гранатами под танки».

Как считает М.ВЕЛЛЕР, «у нас на глазах умирает бумажная пресса и превращается в электронную. Это сильно смещает акценты, потому что сегодня любой блоггер может стать знаменитым сетевым журналистом, если он просто говорит правду и понимает ее. Как, скажем, Алексей НАВАЛЬНЫЙ в России. Совершенно отвязанный человек, который не боится, что его убьют – да хранит его Господь! Он просто говорит правду. Это обнадеживает. В нынешних условиях глобальных информационных сетей оболванивать население, с одной стороны, становится легче, а с другой – все-таки труднее. Потому что любой может сказать свое – и его начнут слушать».