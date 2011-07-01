ОБСЕ призвала Лукашенко остановить репрессии против СМИ

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы медиа Дуня МИЯТОВИЧ призывает Президента Беларуси Александра ЛУКАШЕНКО остановить репрессии против СМИ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ОБСЕ, об этом говориться в ее письме, направленном сегодня главе Беларуси.

«Я обращаюсь к Вам напрямую, как к высшей инстанции, с просьбой мобилизовать все правительство на защиту всех и каждого сотрудника СМИ в Беларуси от страха, агрессии, юридического и административного преследования, лишения свободы, жестокости, пыток в местах заключения и от закрытия их медиа-компаний», - цитирует пресс-служба письмо Д.МИЯТОВИЧ.

Представитель ОБСЕ выразила убежденность в том, что решение вопроса о прекращении репрессий против журналистов находится полностью в руках Президента Беларуси.

При этом Д.МИЯТОВИЧ перечислила ряд мер, которые, по ее мнению, должны быть немедленно предприняты А.ЛУКАШЕНКО.

Она, в частности, призвала лидера Беларуси полностью прекратить практику задержания журналистов, снять все обвинения со всех задержанных работников СМИ, в том числе, с Андрея ПОЧОБУТА, Натальи РАДИНОЙ, а также отменить приговор, вынесенный Ирине ХАЛИП.

Кроме того, представитель ОБСЕ призвала отозвать предупреждения, вынесенные газетам «Народная Воля» и «Наша Нива» и прекратить процессы против них, а также публично заявить о поддержке журналистов, независимо от их политической ориентации и приверженностей, призвать правоохранительные органы способствовать, а не препятствовать журналистам в их деятельности.

«Жестокость, которую государство спровоцировало против многочисленных журналистов, чья общественная обязанность заключается в информировании их сограждан о важных политических событиях, к сожалению, привела к опасной тенденции. Сообщения о том, что милиция или офицеры безопасности без опознавательных знаков избивают журналистов, задерживают их, портят их оборудование, поступают сейчас почти каждый день», - подчеркнула Д.МИЯТОВИЧ.

Она также осудила жестокие действия милиции против журналистов во время молчаливой акции протеста 29 июня в Минске и Бресте, когда 12 журналистов подверглись нападениям и арестам.