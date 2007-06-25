Ющенко и президент Турции довольны перспективой

Президенты Украины и Турции положительно оценивают перспективу сооружения кольцевой скоростной автодороги вокруг Черного моря.

Как сообщает пресс-служба Президента Украины, Виктор ЮЩЕНКО в Стамбуле провел встречу с Президентом Республики Турция Ахметом СЕЗЕРОМ.

В ходе разговора стороны выразили удовлетворение позитивной динамикой развития политического диалога и торгово-экономических отношений между Украиной и Турцией.

В.ЮЩЕНКО и А.СЕЗЕР также обсудили сотрудничество в энергетической сфере. Президенты, кроме того, положительно оценили перспективу сооружения кольцевой скоростной автомобильной дороги вокруг Черного моря.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины 25-26 июня находится в Турции, где принимает участие в работе Юбилейного саммита Организации черноморско-экономического сотрудничества. Саммит ОЧЭС посвящен 15-летию создания этой организации.