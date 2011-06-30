Парламент Киргизии назначил президентские выборы на 30 октября.

Как сообщает Газета.ру, за эту дату проведения очередных президентских выборов проголосовали все присутствующие в зале депутаты.

Таким образом, в Киргизии будет всенародно избран легитимный Президент. В настоящий момент страной управляет Президент переходного периода Роза ОТУНБАЕВА, полномочия которой истекают 31 декабря. Она возглавляет Киргизию со 2 июля 2010 года после государственного переворота и отставки Курманбека БАКИЕВА.