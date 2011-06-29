Папа Римский представил новый сайт Ватикана в твиттере

Папа Римский Бенедикт XVI анонсировал запуск новостного сайта Ватикана news.va, собственноручно написав сообщение в твиттере.

Согласно выходным данным, твит был написан с помощью официального клиента Twitter для iPad. "Дорогие друзья! Я только что запустил News.va. Да благословен Бог наш Иисус Христос! Молюсь за вас и благословляю, Бенедикт XVI", - говорится в сообщении.

Запуск нового ресурса приурочен к 60-летней годовщине рукоположения папы Бенедикта XVI, передает Лента.ру.

News.va объединяет в себе все медиаресурсы Ватикана, в частности, радиостанцию и канал на видеохостинг YouTube, а также ретранслирует сообщения из социальной сети Facebook и микроблога на Twitter.

Ранее основным представительством Ватикана в интернете был сайт vatican.va, запущенный в 1995 году еще при Папе Иоанне Павле II.