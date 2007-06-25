Ющенко ”перевоспитывал” Качиньского по просьбе ЕС

Как стало известно "Газете 24"из дипломатических источников, в процессе «перевоспитания» Польши был задействован Виктор Ющенко. Его попросил повлиять на польского президента Леха Качинского Верховный представитель ЕС по вопросам общей внешней политики и политики безопасности Хавьер Солана. Телефонный разговор между Ющенко и Качинским состоялся за несколько часов до начала саммита, однако ожидаемых результатов не дал.

До последней минуты было непонятно, удастся ли лидерам 27 стран договориться. Антигерманская позиция братьев Качинских едва не привела к тому, что решение о созыве Межправительственной конференции – главного органа для окончательного технического согласования текстов соглашений – могло быть принято без Польши. Поздно вечером, в пятницу, к уговариванию поляков подключились президент Франции Николя Саркози, премьеры Британии, Люксембурга и Испании – Тони Блэр, Жан-Клод Юнкер и Хосе Сапатеро, которые более трех часов общались по телефону с остававшимся в Варшаве премьером Польши Ярославом Качинским. Именно он, как выяснилось, и был главным «мозговым центром» польского противостояния.

Окончательного соглашения удалось достичь после почти 19-ти часов непрерывных переговоров в разных форматах. Главные пункты нового соглашения, уже названного Соглашением реформ, состоят в отказе от слова «конституция» и таких государственных символов, как флаг и гимн Евросоюза; создании постоянного института Совета ЕС, должностей президента ЕС и Верховного представителя Союза по иностранным делам и политике безопасности – такое название было найдено для предлагавшейся в Конституции должности «министра иностранных дел». Будут переформатированы Еврокомиссия и Европарламент, повышена роль национальных парламентов при принятии решений, изменена система шестимесячного президентства в ЕС. Новая система подсчета голосов, при которой решение, требующее квалифицированного большинства, будет считаться принятым при поддержке представителей 55% стран и 65% граждан ЕС, вступит в силу в 2014 г. с переходным периодом до начала 2017 г. – таков итог компромисса с Польшей. Кроме того, будет облегчена система вступления в ЕС, поскольку теперь выполнение Копенгагенских критериев будет лишь «приниматься во внимание», а не являться обязательным условием, как сейчас.

Межправительственная конференция соберется 23 июля при португальском президентстве в ЕС, и должна будет закончить работу до конца года. Сами же изменения в Соглашении ЕС должны вступить в силу уже в 2009 г., одновременно с окончанием полномочий ныне действующего Европарламента.