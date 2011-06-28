Утрата США рейтинга "AAA" грозит миллиардными убытками

Инвесторы, вкладывающие средства в американский рынок гособлигаций, могут потерять до 100 миллиардов долларов, если крупнейшая мировая экономика лишится наивысшего рейтинга "AAA". Так полагают эксперты исследовательского подразделения компании McGraw-Hill Companies, владеющей международным рейтинговым агентством Standard & Poor`s.

Как сообщает издание Financial Times со ссылкой на мнение экспертов, понижение рейтинга, которое может вылиться в рост доходности гособлигаций и понижение их стоимости, также может повысить процентные затраты Минфина США на ежегодное обслуживание одного триллиона дефицита бюджета на 2,3-3,75 миллиарда долларов в год.

"Если Standard & Poor`s или другое крупное рейтинговое агентство понизит рейтинг США, US Treasuries могут упасть в цене. Это падение может достигать 100 миллиардов долларов", - отметили стратеги S&P Valuation and Risk Strategies.

Ранее все три крупнейших международных рейтинговых агентства - Moody`s Investors Service, Standard & Poor`s и Fitch - предупреждали о вероятности негативных рейтинговых действий в отношении США, если потолок по госдолгу страны не будет вовремя повышен, напоминает РИА "Новости"..

США 16 мая преодолели потолок госдолга, определенный конгрессом в прошлом году на уровне 14,3 триллиона долларов. Теперь у администрации есть несколько недель, чтобы избежать дефолта, что может произойти уже после 2 августа, если конгресс не проголосует за повышение уровня потолка.

Члены конгресса, преимущественно республиканцы, отказываются рассматривать вопрос о повышении потолка госдолга, заявляя о том, что администрация, предлагая его повысить, должна представить одновременно и план снижения расходов на госуправление.

Белый дом предлагает повысить потолок госдолга на 2,4 триллиона долларов.