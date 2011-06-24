Медведев назначил нового командующего Черноморским флотом РФ

Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ назначил контр-адмиралы Александра ФЕДОТЕНКОВА командующим Черноморским флотом России.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кремля, своим указом президент РФ назначил вице-адмирала Владимира КОРОЛЕВА командующим Северным флотом, освободив его от должности командующего Черноморским флотом, которую он занимал с 2 июля 2010 года.

Этим же указом командующим Черноморским флотом назначен А.ФЕДОТЕНКОВ, ранее занимающий должности командира Ленинградской военно-морской базы Балтийского флота.

*** А.ФЕДОТЕНКОВ родился в 1959 году. В 1981 году окончил Черноморское высшее военно-морское училище имени П.С.Нахимова и был назначен для прохождения службы на Северный флот. В 1992 году окончил Высшие специальные офицерские классы и в 1993 году назначен командиром подводной лодки, а затем - заместителем командира дивизии подводных лодок. В 2000 году окончил Военно-морскую академию им. Н.Г. Кузнецова.

С 2000 по 2002 годы - начальник штаба дивизии подводных лодок. С 2002 по 2005 годы - командир дивизии подводных лодок. С 2005 по 2007 годы обучался в Военной академии Генштаба ВС РФ. С 2007 по 2009 годы - заместитель командующего Кольской флотилией разнородных сил Северного флота.

8 сентября 2009 года был назначен командиром Краснознаменной Ленинградской Военно-морской базы Балтийского флота.