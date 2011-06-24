В "Европейской столицы культуры" считают деньги

Власти польского города Вроцлав израсходуют на подготовку и организацию «Европейской столицы культуры» (ЕСК) в 2016 году около 56 миллионов долларов, что составит половину запланированного на уровне 112 миллионов долларов бюджета мероприятия.

Об этом корреспонденту УНИАН в Польше сообщил директор бюро «Европейской столицы культуры» Вроцлава Адам ХМЕЛЕВСКИЙ.

По его словам, организаторы мероприятия планируют 25% расходов покрыть за счет средств министерства культуры Польши, до 15% за счет средств Европейского Союза и около 10% средств частных спонсоров.

А.ХМЕЛЕВСКИЙ сказал, что большинство средств будут потрачены на реализацию ряда проектов в ближайшие годы, а в 2016 году затраты будут составлять около 34 млн. долларов.

Он также отметил, что Вроцлав за последнее десятилетие увеличил ежегодные расходы на культуру втрое до более чем 70 миллионов долларов в прошлом году, что составляет 5,5% бюджета города.

Собеседник УНИАН не стал комментировать, сколько город может заработать на статусе ЕСК. «Можем на этом тоже понести убытки, многое зависит, как нам удастся эту программу реализовать», - сказал он.

А.ХМЕЛЕВСКИЙ назвал одной из задач ЕСК увеличение участия поляков и жителей Вроцлава в культурных мероприятиях до по меньшей мере 15% из нынешних около 7%.

По его словам, аналогичное двукратное увеличение участников культурной жизни удалось достичь румынскому городу Сибиу, который был «Европейской столицей культуры» в 2007 году.

«Это минимальная цель, которую мы ставим», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, Вроцлав выиграл право называться «Европейской столицей культуры» в 2016 году и получит от Европейского Союза 1,5 млн. евро дотации на проекты, связанные с этим статусом.

За это звание также боролись Варшава, Катовице, Люблин и Гданьск.

Справка УНИАН. С 1985 года, когда в Евросоюзе возникла идея определять город - центр европейской культуры, это звание получили 45 европейских городов.

Вроцлав станет вторым польским городом ЕСК после Кракова, который получил это звание в 2000 году, - еще до вступления Польши в ЕС в 2004 году.

Один из украинских городов «Европейской столицей культуры» станет в 2024 году.