Медведев уже разобрался, почему упал самолет
Дал поручение Минтрансу
Самолет Ту-134 скорее всего разбился в Карелии из-за ошибки экипажа.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сказал президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ журналистам в Москве.
«Здесь, вероятнее всего, произошла ошибка экипажа», - сказал Д.МЕДВЕДЕВ и добавил, что нужно дождаться результатов расследования соответствующих ведомств.
Российский президент также дал поручение Минтрансу проанализировать вопрос о выводе Ту-134 из эксплуатации с регулярных рейсов со следующего года. При этом он подчеркнул, что это решение не вызвано авиакатастрофой в Карелии.
По словам Д.МЕДВЕДЕВА, в России все еще достаточно большое количество авиакомпаний эксплуатируют Ту-134. Он отметил, что, скорее всего, в Петрозаводске проблема была не в самолете.
«Я заслушал доклад нашего министра транспорта. Часть из тех самолетов, которые находятся в собственности авиакомпаний, не используются, но формально из эксплуатации не выведены», - отметил он.
Как сообщал УНИАН, поздно вечером 20 июня самолет Ту-134, следовавший по маршруту Домодедово - Петрозаводск, упал при заходе на посадку. Погибли 45 человек, 7 пострадали. Среди погибших двое граждан Украины.