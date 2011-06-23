Польша увеличила выдачу виз в Украине почти на 40%

Польские консульства в Украине в первом квартале 2011 года выдали в Украине более 120 тысяч виз, что почти на 40% больше показателей первого квартала в прошлом году.

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН данные Министерства иностранных дел Польши.

Почти 70 тысяч (+15%) виз за первые три месяца года выдали польские консулы во Львове, где традиционно выдается более половины всех польских виз в Украине.

Второе место среди шести польских консульств заняло Луцкое представительство, которое выдало более 26 тысяч виз (+70%), а третье место - Киевское консульство с 13 тысячами вез (+25%).

Консулы в Одессе увеличили выдачу виз на 120% - до более чем 4 тысяч, а в Харькове – почти на 60% - до 4,5 тысяч.

Польское консульство в Виннице, которое начало работу в феврале прошлого года, за первые три месяца этого года выдало более 7 тысяч виз (в феврале-марте 2010 года около 1,5 тысячи вез).

По данным польского МИД, консульства Польши в России в первом квартале увеличили выдачу виз более чем на 50% - до почти 35 тысяч, а в Беларуси - на 70%, до более чем 60 тысяч виз.

Как сообщал УНИАН, выдача польских виз гражданам Украины растет с 2009 года после рекордного 40% падения в 2008 году, связанного со вступлением в конце 2007 года Польши в Шенгенскую зону.

В прошлом году поляки увеличили выдачу виз украинцам где-то на 3% - до более 450 тысяч после 25% увеличения в 2009 году.

В 2006 году Польша выдала в Украине почти 600 тысяч виз.

Справка УНИАН. Польские власти ввели визовый режим для украинцев осенью 2003 года - накануне вступления в Европейский Союз, выдавали визы до 2008 года бесплатно и по либеральным правилам.

Польша после присоединения к Шенгенской зоне в конце 2007 года сохранила для украинцев определенные льготы при выдаче виз, а с марта 2011 года уменьшила оплату за национальные визы на 15 евро до 20 евро.

Около 70% виз, которые польские консульства выдавали украинцам за последние два года, были шенгенскими (с правом пребывания до 90 дней).