Полпред Медведева обещает открывать украинские школы - за Уралом

При необходимости в каждом субъекте Уральского федерального округа могут быть открыты украинские школы.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сегодня на пресс-конференции в Москве сообщил полномочный представитель Президента РФ в Уральском федеральном округе (УФО) Николай ВИННИЧЕНКО.

«Я считаю, что актуальность (в открытии украинских школ) есть. Мы, если будет исходить инициатива наших друзей, конечно же, ее поддержим. Я бы приветствовал создание украинских школ во всех субъектах, и такая необходимость есть. Никаких препятствий мы не видим», - сказал Н.ВИННИЧЕНКО.

При этом он отметил, что украинская школа уже открыта в Тюмени, где очень сильная украинская диаспора.

Он также сказал, что очень большая украинская диаспора проживает на территории Свердловской и Челябинской областей.

Н.ВИННИЧЕНКО сообщил, что планируется создать целую программу сотрудничества УФО с областями Украины. В частности, речь идет об организации гастролей театров и симфонических оркестров с Урала в Украине и украинских в УФО.

Как известно, в состав Уральского федерального округа входят Курганская область, Свердловская область, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Челябинская область и Ямало-Ненецкий автономный округ.

Как сообщал УНИАН, сейчас рассматривается вопрос об открытии украинских школ в Москве и Санкт-Петербурге.