Беларусь продаст «Газпрому» свою ГТС

Официальный Минск решил продать "Газпрому" 50 процентов акций «Белтрансгаза» за 2,5 миллиарда долларов.

Переговоры о продаже России белорусской доли "Белтрансгаза" продолжаются в Москве, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Государственный комитет по имуществу Беларуси.

В обсуждении проекта договора о покупке 50% акций ОАО "Белтрансгаз" российским ОАО "Газпром" принимает участие первый заместитель председателя Госкомимущества Беларуси Сергей ПЯТКОВ.

Белорусскую делегацию возглавляет первый заместитель премьер-министра Беларуси Владимир СЕМАШКО. В четверг, как сообщает Лента.ру, он провел переговоры с главой "Газпрома" Алексеем МИЛЛЕРОМ "по документам, готовящимся к подписанию".

Стоимость 50-процентного пакета акций ОАО "Белтрансгаз", принадлежащих Беларуси, оценивается в 2,5 млрд. долларов.

ОАО "Газпром" с 2010 года является владельцем 50% акций ОАО "Белтрансгаз".

Руководители правительства Беларуси и "Газпрома" неоднократно заявляли о готовности к заключению сделки по купле-продаже акций "Белтрансгаза", однако Минск увязал контракт с договором на поставку газа в Беларусь в 2012-2014 годах. "Газпром" подобные условия не устроили.

В 2007-2010 годах "Газпром" поэтапно выкупил 50 процентов акций "Белтрансгаза" за 2,5 миллиарда долларов, перечисляя каждый год 625 миллионов долларов за 12,5 процента акций. Сделка была заключена, исходя из оценки рыночной стоимости ОАО "Белтрансгаз" в 5 миллиардов долларов, которую провел в 2006 году банк ABN Amro.

Правительство Беларуси, переживающей тяжелый кризис, рассчитывало стабилизировать ситуацию на валютном рынке с помощью обещанного Россией кредита из фонда ЕврАзЭС на 3 миллиарда долларов, из которых 1,2 миллиарда Москва обещала в нынешнем году. Условием кредитования Россия выдвинула приватизацию белорусской собственности как минимум на 7,5 миллиардов долларов в течение трех лет.

"Белтрансгаз" является монополистом на белорусском газовом рынке. По информации информагентства БЕЛТА, в настоящее время газотранспортная система Беларуси, эксплуатируемая ОАО "Белтрансгаз", включает около 7,5 тыс.км газопроводов, 5 линейных компрессорных станций, 3 подземных хранилища газа, 233 газораспределительных станции, 26 автомобильных газонаполнительных компрессорных станций, 6 газоизмерительных станций. "Белтрансгаз" обеспечивает газоснабжение потребителей республики и транзитные поставки российского природного газа в Калининградскую область России, Литву, Украину, Польшу. Выполняет операторские функции на принадлежащем ОАО "Газпром" белорусском участке магистрального газопровода Ямал - Европа протяженностью 575 км линейной части.