Два землетрясения произошли у берегов Японии
08:59, 23 июня 2011Мир
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Цунами достигло Токио
На северо-востоке Японии с интервалом в минуту произошли два сильных землетрясения магнитудой 6,8 и 6,7, сообщает BBC ссылкой на Геологическую службу США.
Подземные толчки зафиксированы в море у берегов острова Хонсю, в 136 километрах от города Хатинохе.
В Токио, высота цунами, уже дошедшего до северного побережья страны, не превышала 50 сантиметров. Сообщений о разрушениях не поступало.
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