Коммунисты требуют отменить результаты выборов в Кишиневе

Компартия Молдовы (ПКРМ) и ее кандидат в мэры Кишинева обратились в суд с требованием отменить результаты второго тура выборов мэра столицы, сообщает Лента.ру.

Вместе с запросом коммунисты передали в суд 200 жалоб избирателей и замечания наблюдателей. Лидер ПКРМ Владимир Воронин заявил, что "выборы были сфальсифицированы действующей властью", а Компартия "не признает кандидата Альянса за европейскую интеграцию законно избранным мэром Кишинева".

19 июня в Кишиневе прошел второй тур выборов мэра, на котором победил мэр Дорин Киртоакэ. По данным Центризбиркома, он обошел соперника-коммуниста, которому ранее проиграл в первом туре, всего на 1,2 процента (50,6 и 49,4, соответственно).

"Обещаю, что мы будем использовать все законные пути, чтобы защитить ваши голоса. Вы почувствуете это в ближайшие часы и дни", - пообещал своим сторонникам кандидат ПКРМ Игорь Додон.