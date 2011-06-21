В Грузии намерены перенести парламент из Тбилиси

Парламент Грузии в первом чтении принял законопроект о внесении изменений в новую Конституцию Грузии, согласно которым законодательный орган страны будет перенесен из Тбилиси, сообщает "Новости-Грузии".

Согласно законопроекту, местонахождением парламента страны после парламентских выборов в ноябре 2012 года станет Кутаиси.

В ходе дебатов, в частности, обсуждался вопрос не приведет ли перенос парламента к изменению статуса столицы - Тбилиси.

"Согласно этим изменения, Тбилиси теряет функцию политического центра, поэтому актуальным становится вопрос - где будет столица Грузии? Мы требуем провести референдум и пусть население решает вопрос столицы, а не члены парламентского большинства", - заявил член фракции, лидер парламентского меньшинства Георгий ТАРГАМАДЗЕ.

Инициатор законопроекта, депутат от правящей партии Акакий БОБОХИДЗЕ ответил, что в этом нет ничего трагичного и в мире много стран, где есть две столицы.