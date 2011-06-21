Катастрофа в Карелии напоминает смоленскую
19:30, 21 июня 2011Мир
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"Не хочу предвосхищать следствие"
Авиакатастрофа в Карелии, в результате которой погибли 44 человека, произошла по предварительным данным, из-за ошибки пилота и плохих погодных условий, сказал находящийся в Париже российский вице-премьер Сергей Иванов.
"Я не хочу предвосхищать следствие и все прочее, но по первым таким внешним данным очевидна ошибка пилота в условиях плохой погоды. Он не на полосу зашел, а правее", - цитирует Би-би-си.
По словам Иванова, сегодняшняя авиакатастрофа напоминает крушение самолета под Смоленском 10 апреля 2010 года, в результате которого погибли все 96 человек, находившиеся на борту, включая президента Польши Леха Качиньского.
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