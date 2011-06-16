Клюев обсудил свободную торговлю с лордом Мендельсоном

Первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Украины Андрей КЛЮЕВ во время встречи с членом Палаты лордов Парламента Великобритании, бывшим комиссаром Еврокомиссии по вопросам торговли Питером МЕНДЕЛЬСОНОМ обсудил ход переговорного процесса по заключению соглашения об ассоциации и зоне свободной торговли между Украиной и Евросоюзом.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе первого вице-премьер-министра.

А.КЛЮЕВ отметил, что правительство максимально учитывает опыт других стран в проведении экономических и социальных реформ, и Украина уверенно идет по пути реформ и делает все возможное для создания благоприятных условий для инвесторов.

В свою очередь, П.МЕНДЕЛЬСОН отметил успехи Украины на этом пути, сообщает пресс-служба А.КЛЮЕВА.