В Турции в ДТП пострадали две гражданки Украины

В Турции в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали две гражданки Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге руководитель пресс-службы МИД Украины Александр ДИКУСАРОВ.

По его словам, находясь на отдыхе в Турции, 14 июня две украинских туристки возвращались с пляжа в гостиницу и при переходе улицы были сбиты легким мотоциклом - скутером.

Одна гражданка получила легкие травмы, другая в обморочном состоянии с травмами головы была доставлена в больницу. «На сегодняшний день ее состояние здоровья является тяжелым, однако стабильным», - сообщил А.ДИКУСАРОВ.

По его словам, более конкретную информацию администрация больницы должна сообщить консульским сотрудникам Посольства Украины в Турции до конца дня после проведения полного обследования.

А.ДИКУСАРОВ сообщил, что расходы на лечение покрываются страховой компанией.

На данное время Посольство Украины в Турции и почетное консульство Украины в Анталии принимают необходимые меры для обеспечения прав и интересов украинских туристок. Работники консульского отдела посольства находятся в постоянном контакте с гражданкой Украины, которая вернулась в гостиницу, а также с представителями туроператора, администрации гостиницы и местной полицией.