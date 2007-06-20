Катастрофическое положение украинцев в Румынии требует срочного рассмотрения

Черновицкий областной совет направил в Министерство иностранных дел Украины обращение с просьбой срочно обратиться к европейским и румынским структурам, чтоб инициировать обсуждение „катастрофического положения украинцев Румынии” и добиться паритетных основ в обеспечении прав национальных меньшинств в обеих странах.

Как передает корреспондент УНИАН, депутаты Черновицкого облсовета предлагают добиться паритетных основ в обеспечении прав национальных меньшинств Украины и Румынии, а именно: каждой румынской школе в Северной Буковине (Черновицкая область) должна соответствовать украинская школа в Южной Буковине (Румыния), час на румынском языке в украинском теле- и радиоэфире должен компенсироваться украинским часом в румынском эфире.

Черновицкий облсовет также требует официальной оценки результатов мониторинга соблюдения прав национальных меньшинств, проведенного международной комиссией осенью 2006 года в Румынии и Украине. Так, в ходе мониторинга установлено, что украинцы Румынии „полностью лишены” возможности получать образование и информацию в телерадиоэфире на родном языке, не слышат Слова Божьего в своих церквях. В то же время в Черновицкой области действуют 48 румыноязычных дошкольных учреждений и 88 румыноязычных школ, выходит 12 румуноязычных газет, программы румынской редакции облгостелерадиокомпании имеют 420 часов вещания в год.

«Возмутительные заявления румынских должностных лиц об образцовом обеспечении прав украинской общины вместе с беспокойством о якобы неудовлетворительном состоянии обеспечения румынской общины в Черновицкой области только подчеркивают их лицемерие и продуманное введение в заблуждение мировой общественности. Результаты мониторинга дают все основания утверждать о возведенной в ранг государственной политики насильственной румынизации украинского населения Румынии, которая проводится десятилетиями целенаправленно и сознательно», - говорится в заявлении облсовета.

Депутаты считают, что катастрофическое положение украинцев Румынии заслуживает безотлагательного рассмотрения профильными структурами Совета Европы.